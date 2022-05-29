安泰銀(2849)2022年首季獲利登近2年高點，並對下半年營運審慎樂觀，股價11日下探15元的近11月低點後穩步回升，27日上漲1.92％、收於最高點15.9元，回升至1個月高點，三大法人上周合計買超156張。

安泰銀2022年首季淨收益15.62億元，季增5.66％、年增13.4％，為近9季高點。稅後淨利6.8億元，季增達48.02％、年增達21.03％，每股盈餘（EPS）0.35元，雙創近2年高點。淨利息邊際（NIM）1.19％、淨利差1.15％，均季增0.05個百分點。

展望後市，安泰銀日前法說時表示，雖有疫情、通膨及地緣政治等變數，安泰銀仍維持審慎樂觀看待，做好準備迎接變化。業務策略則將聚焦收益能力、資金運用、營運效能、數位發展及風險管理5大面向。

安泰銀今年業務發展聚焦3大重點，包括：一、拓展目標客群及利基業務，穩健擴增高品質授信資產，提升利息淨收益。二、強化客戶數位足跡與數據分析運用，落實精準行銷。三、推動ESG治理，並融入相關營運管理工作，奠定永續經營基礎。