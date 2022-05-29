中信兄弟泰迪28日繳出8局無失分好投，他表示，這陣子投球機制出了些狀況，近期都在做調整，「昨天比賽證明調整有收到成效，希望接下來表現能更穩定一點。」

泰迪前2場作客台南面對前東家統一獅表現都不盡理想，分別投5.1、6.1局，皆吞下敗投。昨天他用110球投8局，投出5次三振、2保送，僅被敲6支安打、無失分，無關勝敗。

泰迪表示，這陣子投球機制出了些狀況，持續都有跟投手教練佛斯特溝通、討論做調整，昨天收到不錯的效果。9局上用球數已破百球，但他續投，結果被富邦悍將范國宸敲安，「原本接到任務是要解決他，但很可惜被敲出安打。」

雖然沒能完成教練任務，泰迪昨天仍繳出優質先發，不過他本季主、客場表現有落差，主場3場先發拿下2勝0敗、自責分率仍是0，但客場4場出賽僅拿下1勝3敗，自責分率達4.45，「在主場出賽很自在，加上還有球迷的支持非常棒，在客場還有車程移動，多少受到影響。」

昨天與富邦的比賽不只泰迪表現亮眼，富邦先發投手范米特同樣繳出7局無失分的表現，泰迪表示，去年和范米特在墨西哥聯盟當過隊友，也一起幫助球隊拿下冠軍，「能跟他一起同場較勁覺得很棒，遇到投手戰，自己會想表現得更好，結果我們贏了，很喜歡有這樣的感覺。」