樂天桃猿球團今日（30日）一軍野手朱育賢出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟，開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

MLB》費城人近14戰吞10敗 吉總：不擔心被炒
企業女壘》邁入第7年 新會長林昆漢目標職業化
棒球》轉戰獨立聯盟 林凱威披長島鴨40號球衣
#新冠肺炎 #聯盟 #中職 #樂天桃猿 #球團