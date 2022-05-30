中職》桃猿朱育賢快篩陽性 14:172022/05/30 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱育賢。（資料照/范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿球團今日（30日）一軍野手朱育賢出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟，開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。 MLB》費城人近14戰吞10敗 吉總：不擔心被炒 企業女壘》邁入第7年 新會長林昆漢目標職業化 棒球》轉戰獨立聯盟 林凱威披長島鴨40號球衣 #新冠肺炎 #聯盟 #中職 #樂天桃猿 #球團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》確實有球隊注意鋼龍 葉君璋：持續有在看新洋投 16:262022/05/29 體育 中職》球迷大喊打假球 蔡其昌震怒：花錢也不代表你是老大 21:322022/05/29 體育 看澳洲對華新政策 04:102022/05/30 時論廣場 MLB》奧斯卡事件翻版？湯米芬姆打人遭禁賽3場 15:352022/05/29 體育 象魔力飆10K 兄弟逆轉屠龍 04:102022/05/30 運動天地 SBL》感謝九太男籃長年付出 籃協強調第20季續辦 12:392022/05/30 體育 新冠肺炎治療露曙光 「平價抗生素」可望成為新救星 23:322022/05/29 國際 中職》林書逸29日才登錄一軍 球員異動有疏失 20:062022/05/29 體育 中市府再傳2局長確診 染疫公務員累計破千 10:152022/05/30 生活 直播》5天死逾600人！新增109人病歿 本土＋60042 13:512022/05/30 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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