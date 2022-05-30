藝人郭彥均日前稱「很多孩子走了！」 引發各界關注與議論，縣長楊文科30日在勞工大學啟動典禮後，針對媒體詢問看法時表示，這是表達很多基層鄉親的心聲，希望政府要重視做好防疫工作，避免寶貴生命繼續消逝。

楊文科說，民主時代大家都可以有發言、有想法，這是言論自由的範疇，每個家庭都有孩子，大家都非常重視這個事情，這是值得重視的心聲，這也是廣大鄉親朋友會擔心，也是可以理解的，講出這樣的話，並沒有惡意。

楊文科指出，目前疫情升溫，政府對快篩試劑、疫苗及醫療院所的能量，必須要有足夠準備，讓大家安心。