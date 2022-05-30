本土劇43歲男星陳志強之母，於農曆年後發現肺癌，4月下旬便病逝於家中，之後陳志強常常在IG發文，傾訴對媽媽的思念；面對媽媽的突然離世，情緒一直處在低谷狀態，不料在他去悼念媽媽的路上，突然有隻黑蝴蝶奇蹟似地飛到他的腳邊，瞬間將無盡思念通過蝴蝶，細細傳達給在天上的媽媽知道。

陳志強和曾為模特的弟弟悉心陪伴媽媽。(圖/陳志強 IG)

本月8日，陳志強上傳一支懷念媽媽的影片，感念媽媽打小扛著單親家庭重任，獨自在高雄帶大他和弟弟。原本已打算把媽媽接來台北住，卻突然罹患肺癌，只好暫停手邊工作，兄弟倆趕緊把握最後的時光，趕赴醫院給媽媽慶祝70歲生日，卻見陳母撐著虛弱的身體躺在病床上，但因為有2個寶貝兒子都在身旁陪伴，讓她臉上掛著的笑容顯得無比幸福。

好險陳母有在兩個兒子陪伴度過70歲的生日。(圖/陳志強 IG)

11日陳志強再次發文透露喪母心情，他哀痛表示沒有了唯一的媽媽，內心哀傷沒辦法馬上消失，他也坦承這份哀傷會一直跟著他，也會允許這份哀傷一直跟隨著，「就如同我知道她的愛還在，永遠都在」既然沒那麼容易放下這份不捨情緒，他要好好守著帶著母親的關懷，繼續過接下來的生活。

29日陳志強去悼念媽媽，彷彿是聽見兒子內心聲音般，有隻黑色的小蝴蝶在他眼前翩翩飛舞，接著發生了神奇的一幕，「她就這麼停在我的腳上…我就這麼把我的思念，全都告訴了她…」媽媽以另一種形式回到兒子身邊，他註解寫下「最美麗的崔美麗」網友們都說到，這是媽媽變成蝴蝶來找兒子，「媽媽一直都在守護著你」。