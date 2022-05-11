5月8日母親節，總統蔡英文在自己的臉書頁面，恭祝全天下的母親「母親節快樂」。然而諷刺的是，因為指揮中心與中央政府曖昧不明又反覆無常的防疫政策，全台灣有非常多的母親，都度過了此生身心最煎熬的一個母親節。不知道蔡總統知不知道，在她與網路小編團隊機械式、不知民間疾苦式的排程貼文背後，有多少台灣母親這陣子過得焦頭爛額？

蔡總統也知道這段時間台灣的疫情正在大爆發，所以才會在文中寫下「這一陣子家長待在家的時間變多」。但話鋒一轉卻開始吹捧政府在生育津貼、托育補助、不孕症治療補助和長照2.0的種種「德政」。難道不知道，此時此刻身為台灣家長最害怕的，就是小朋友會在接下來的日子不幸染疫？就有朋友因為家中沒有條件一人一室隔離，但又有成年人不幸染疫，最後搞得一家四口包含小孩全都染疫。

政府可能會說：那可以致電地方衛生局或是各區關懷中心，請他們安排集中檢疫所或是防疫旅館啊。但很抱歉，首先，在疫情大爆發的現在，這幾支電話打不打得進去，本身就是一個問題。而且遇上周末人力精簡，這幾支電話就更難打通了。再來，安排住進防疫旅館需要PCR陽性證明。等到民眾自己排隊買到快篩陽性，又好不容易去醫療院所做好PCR並拿到陽性確診證明，再費好一番功夫打進關懷中心申請安排集中檢疫所，往往已經一兩天過去了。再等到關懷中心喬出檢疫所房間（據說現在也已經沒有一人一室，連兩人一室甚至三人一室都要等候通知），按照順位輪到申請民眾時，三四天都過去了。原本沒有染疫的家人，不好意思，到了這個時候早就通通染疫了。染疫之後如果很幸運，全部都是無症狀或輕症那還好。但所有家長心中最大的恐懼就是：如果我的小孩就是那1%該怎麼辦？

無論有多少人跳出來，說染疫之後沒那麼可怕，就只是像小感冒一樣，只要為人父母或是照顧過小朋友的人都知道，平常年紀很小的小朋友哪怕著了一點風寒、吃壞東西，家長往往就操心得不得了。一方面當然是因為小朋友抵抗力比較差，本來就擔心生了病比較不容易痊癒，或是留下什麼後遺症。而且小朋友的語言表達能力往往不如大人，真有什麼情況要不是一旁照顧的大人時刻注意，真的很怕一不小心就鑄成大錯。更何況家長們這次面對的敵人，還是充滿未知的新冠病毒。

政府如果想要解封，就應該在有萬全規劃與配套的前提下，一步一步緩慢進行。但偏偏台灣就是要說解封就解封，也不管民眾與企業到底有沒有充分準備和充分認知、前線醫護能不能負荷、政府各級單位有沒有能力應變，搞到最後亂成一團，可是政府依舊不聞不問，漠視民眾的錯愕與煎熬。蔡總統在文末還特別標註「別送媽媽打掃用品」，但請問：難道比起打掃用品，蔡總統今年送給媽媽們的「與病毒共存」，媽媽們會比較高興嗎？（作者為口譯工作者）