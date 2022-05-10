南投縣10日307人確診，其中，第1件疑似確診身亡案例是埔里鎮67歲阿嬤，未接種疫苗，因呼吸急促身體狀況不好，急診就醫時進行PCR採檢結果為陽性，送醫後仍不幸身亡；衛生局局長陳南松呼籲老人家，務必趕緊接種疫苗，增加自我保護力，以免發生憾事。

劉姓阿嬤長期臥床，有高血壓、心臟病及失智病史，4日起出現咳嗽，呼吸急促現象，但一直未就醫，直到8日送埔基急診，隨即在當天晚上死亡，且是陽性確診個案，她是長期照護2.0服務對象，平時足不出戶，照顧的居服員及接觸者，都匡列追蹤對象，並安排PCR採檢，阿嬤的先生陳姓老翁平時也是不外出，採檢呈陽性反應，到宅服務的2名居服員匡列接觸者，PCR採檢都是陽性確診。

劉姓阿嬤過世後，防疫人員依據「嚴重特殊傳染性肺炎」 確診病例或疑似病例屍體處理要點，落實清潔及消毒步驟，並追查可能感染源，遺體在5月9日送到台中火葬場火化，24小時內處理完畢。

縣府社勞處除要求機構加強居服從業人員自主健康管理，對於照服員確診，縣府將針對長照機構進行調查，如有違規將依《傳染病防治法》第37條，處最高罰鍰1萬5000元；副縣長陳正昇也督促長照單位，服務員必須打滿3劑疫苗，否則每周要進行1次快篩，並做成紀錄以便追蹤。

縣府防疫應變中心認為，埔里老婦有慢性疾病且感染新冠病毒，值得警惕，因為老人家未接種疫苗，成為確診高危險群；其次是身體不適未能及時送醫，可能延誤救治時機，提醒家屬多注意老人健康狀況。

縣長林明溱說，目前南投縣新冠疫苗接種率，第1劑接種率82.1％，高於全國0.8％；第2劑接種率77％與全國相同，第3劑接種率58.5％低於全國0.9％。值得注意的是，65歲以上長者，第1劑疫苗接種率84.8％，第2劑疫苗接種率79.9％，第3劑疫苗接種率62.6％，其中以仁愛鄉、信義鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉老人接種比率相對偏低，希望老人家趕快打疫苗，加強保護力，設籍南投縣65歲（原住民55歲）以上長者贈送500元禮券活動，將延長至5月31止，請符合資格長者把握機會接種疫苗。

陳南松表示，依據美國最新研究資料，接種新冠疫苗可有效降低住院率及死亡人數，不論年齡效果一樣顯著；65歲以上未完整接種2劑者，住院率可高達每10萬人500人，但接種3劑者則住院率低於每10萬人20人。