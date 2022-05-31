教育部今天公布今年「留學獎學金甄試」錄取名單，擇優共錄取206人，他每年可獲1.6萬美元（台幣46.4萬元）到3萬美元（台幣87萬元）的補助，補助年限2至3年。

為培育國際專業領域的優秀青年人才，教育部設置「留學獎學金甄試」，補助一般生（含一般學群及選送赴特定國家）每年1.6萬美元，補助年限最長2年；特殊生（含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每年補助美金3萬元，補助年限最長3年。

這項獎學金獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」、選送赴新南向國家及特殊身分學生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

教育部表示，今年合格受理報名人數計644人，擇優共錄取206人，包括一般生一般學群172人；選送赴特定國家生—北歐10人、新南向國家14人（含泰國、新加坡、澳大利亞及紐西蘭）；特殊生—勵學優秀生2人、原住民生6人、身心障礙生2人。

這項留學獎學金甄試審查成績單已於今日以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。