有網友看到前車車牌是黑的，走遠後車牌才轉出來。（翻攝自 爆料公社youtube）

現在全民都能檢舉違規的時代，讓許多車主上路都提心吊膽，怕違規被後車檢舉而收罰單，而一名網友日前在國道上就目睹超扯的躲避檢舉招式，一輛黑色轎車違規切兩車道時，竟把車牌弄成翻轉式，違規時就翻背面，讓後方的原PO看傻眼，「這是在拍玩命快遞嗎？」

一名網友29日在臉書「爆料公社」一段影片，表示「很多人以為我是想表達對方違規切兩車道？這我根本不在意，厲害的是對方車牌可以翻轉！」片中可以看到，國道上一輛黑色轎車從內側車道呼嘯而過，接著跨越2線道，直接下交流道，但過程都看不清車牌，直到遠處車牌才翻轉出來。

原PO看到會轉的車牌，不敢置信。（翻攝自 爆料公社）

對此，網友們紛紛留言：「這有惡意遮擋車牌的行為吧？可提供影片讓警察去追查一下」、「檢舉吧！這種改裝隱藏式車牌的，都是預謀犯罪用的」、「打算要違規就翻黑，駛入正常車道又翻白，厲害喔，他應該去試試測速照相或警車，這樣比較刺激！」

還有人表示，「現在都錄影直接檢舉了，翻牌也沒用，反而多罰1條，聰明反被聰明誤」。