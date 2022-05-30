酒駕新法今年3月31日正式上路，不但提高酒駕車輛乘客的連坐罰鍰金額，也針對酒駕累犯將公布其姓名、照片及違規事實，台北市交通局今（30日）公布1名酒駕累犯資料，該位駕駛人高銘宏除無照駕駛外，還於今年1月時酒駕遭攔停，又於4月20日二度酒駕被警方攔查開單。

臺北市交通事件裁決所依據酒駕新法規定，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，今日於交通局官網公告今年第3次酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。

北市今第3次公告酒駕累犯名單計有1名，該名駕駛人未曾考領駕照，於今年1月25日駕駛機車在德昌街遭攔停，4月20日騎車經過萬大路時，因酒駕遭警方攔下開單，已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容係依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

交通事件裁決所呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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