台中1名阿兵哥與小花（化名）為軍中同袍，某次趁小花和其他人喝得爛醉時，打電話給她提議要去酒吧續攤，怎料阿兵哥竟把喝醉的小花載到汽車旅館內性侵，她因下體疼痛驚醒，大聲指責阿兵「我很痛」，連忙傳訊息友人「救我、拜託」，事後2人以40萬元和解，阿兵哥被依乘機性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑3年。

據判決書指出，阿兵哥與小花為軍中同袍，小花於109年11月時在在臺中市某小吃部參加軍中聚餐飲酒後已不勝酒力，阿兵哥打電話約她到酒吧續攤，怎料阿兵哥開車營區門口對面的平面停車場後，見到小花喝爛醉，竟基於乘機性交之犯意，並未依約定前往酒吧飲酒，反而將人「檢屍」到汽車旅館內性侵。

阿兵哥趁小花喝醉無抵抗能力時，與她發生性行為，小花因愛愛的過程中覺得下體很痛驚醒，當場斥責阿兵哥喊：「我很痛」、「你不應該這樣對我」，隨後她趁到浴室洗澡時，用通訊軟體LINE傳送「救我」、「拜託」、「我被性侵」等向友人求救，事後阿兵哥載小花回到友人的住處後，友人連忙協助小花報警提告。

台中地院法官審理時，考量阿兵哥之前無任何犯罪紀錄，行為良好，雖然阿兵哥利用小花與其他同事聚會飲酒後爛醉狀態，乘機與小花發生性行為，致小花身心靈受有傷害，阿兵哥一開始在警訊是否認犯行犯，但又在法官開庭時承認性侵，與小花以40萬和解，且取得小花的原諒，法官依乘機性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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