南非失業率自歷史高點下滑 21:482022/05/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非失業率繼去年第四季衝上35.3％歷史高點後，今年第一季降至34.5％。政府31日公布第一季就業人口季增37萬人至1,490萬人，失業人口季減6萬人至790萬人。南非央行日前已將基準利率升至4.5％，預期今年國內經濟成長1.7％。 低工時就業人數 衝新高 投資級新興債有撐 聚焦兩族群 臺灣企銀資產品質穩健 全年獲利成長可期 #失業率 #歷史高點 #第一季 #南非 #繼去 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》數據好壞不一 澳洲首季GDP不確定升高 12:582022/05/31 財經 疫情嚴峻 5月失業率估攀升 04:102022/05/24 財經焦點 憂衰退 股票基金連六周賣超 04:102022/05/26 投資理財 快手Q1財報報喜 營收、用戶數超出預期 18:442022/05/24 財經 《鋼鐵股》春雨樂觀看鋼鐵景氣 今年毛利率拚20% 10:582022/05/26 財經 《航運股》長榮航看好下半年 油價仍是大魔王 10:082022/05/31 財經 陸開全國穩經濟大盤會議 李克強：確保Q2失業率盡快下降 21:122022/05/25 財經 《電機股》和勤決配息0.65元 黃亦翔續任董座 17:192022/05/27 財經 激戰30分鐘釣621公斤巨魚 拉上船漁夫驚：大西洋第二大 18:032022/05/24 搜奇 南非水患重擊經濟 04:102022/05/29 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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