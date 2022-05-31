南非失業率繼去年第四季衝上35.3％歷史高點後，今年第一季降至34.5％。政府31日公布第一季就業人口季增37萬人至1,490萬人，失業人口季減6萬人至790萬人。南非央行日前已將基準利率升至4.5％，預期今年國內經濟成長1.7％。