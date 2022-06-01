第一金(2892)近期獲外資回補買超，展望今年，在放款部分，受惠中小企業需求強勁預估放款年增由6-7％上修至7-8％、海外疫情趨緩放款可望年增由10-11％上修至12-13％，受不動產放款政策緊縮影響，房貸放款維持原估年增4-5％，預估整體放款年增由6-7％上修至7-8％。法人預估第一金控2022年稅後獲利215億元，EPS為1.66元。

第一金法說會上表示，央行升息1碼，對銀行獲利的挹注一年可達22億元。在淨利差（NIM）部分，一銀台幣放款佔80％、外幣放款佔20％，假設升息0.25％，台幣與外幣淨利差分別增加5-6bps與1-2bps，合計對NIM可望增加6-7bps。

第一金今年財富管理預估年增8-9％與海外放款相關業務年增7-8％帶動下，全年手續費收入可望年增8-9％；信用成本可望恢復正常提存，預估全年信用成本14bps，優於2021年表現。

在財管2.0方面，第一銀預估今年達320戶，資產規模525億元，至4月底為298戶，資產規模476億元。

而在海外分行方面，第一銀的前五大海外分行依次為金邊、香港、布里斯本、洛杉磯和紐約。今年首季北美地區放款年增10%，東協成長5%，大中華區成長4%，已逐步回歸正常。