三重體育場篩檢站還不到中午，現場就已經收放整齊，完全看不出有運作跡象。（呂健豪攝）

中央流行疫情指揮中心在上月中大動作宣布在北北基桃增設9處大型篩檢站，其中新北有板橋、汐止、三重等3個地點，不過隨著北部疫情逐漸趨緩，加上快篩陽視同確診的政策，使得篩檢站使用量銳減，新設的採檢站幾乎變成「蚊子篩檢站」，位於三重體育場的篩檢站，更是早早在中午以前就收放整齊，現場宛如空城。

對於現行大型篩檢站的使用狀況，引發外界對於中央在上月中增設大型篩檢站的政策是「浪費醫療資源」、「割稻尾」，以往中央自豪的「超前部署」已不復見，只剩慢半拍，中央過去一直卡新北市高聲疾呼許久的「快篩陽即確診」亦是如此。

打開新北市的社區篩檢站名單可以發現，上月中宣布新設的三重體育場篩檢站，竟然緊鄰三重聯醫篩檢站，2個地點幾乎只隔一條馬路，而且目前三重體育場篩檢站每天只開放網路預約30名及現場掛號40名共70個名額，但為了這不到100的篩檢量，卻要讓輪值的醫護在現場空等，就有網友針對目前大型篩檢站的情況批評，「真的是浪費醫護人力的醫療資源」、「蚊子篩檢站，笑死」、「都改成快篩陽……當然沒人想PCR。」

本報記者1日上午前往三重體育場的社區篩檢站，發現現場宛若空城。（呂健豪攝）

本報記者上午前往三重體育場的社區篩檢站，卻發現不到中午，現場卻已經收放整齊，完全沒有人在現場，若不是有指引標示，很難想像現場是中央上月才新設立的「大型」社區篩檢站，再仔細看現場張貼的上午服務時間為9點到11點半，就有民眾調侃：「比公務員還早午休。」

現場醫護表示，因為很多民眾都已經快篩完了，所以篩檢的需求大幅降低，以平均來看，目前每天的平均篩檢人數約在50人以內。