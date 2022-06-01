新冠肺炎疫情暴發，導致民眾出國旅遊的機會受限，許多人的護照也在不知不覺中過期，而外交部領事事務局推出的「申辦護照網路填表及照片上傳系統」於1日正式啟用，提供民眾「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一功能，有效大幅縮減民眾申辦護照的時間。

外交部南部辦事處配合外交部領事事務局持續優化申辦護照e化作業，於1日正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，宣傳活動邀請行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文、陳文亮及內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權等嘉賓一同參與。

外交部南部辦事處長沈正宗表示，日本將在6月10日開放外國旅行團遊客入境，台灣人入境觀光免篩檢、隔離，而目前全台約有260萬本護照已過期或即將過期，為了方便民眾申辦護照，全台在1日同時啟用該系統，民眾只要透過e化網路填表系統事先填寫資料、上傳數位照片及預約申辦時段，就可大幅縮減現場填寫書表及臨櫃等待的時間。

外交部南部辦事處副處長劉昶成表示，為鼓勵國人多使用這項新的便民系統，只要自6月1日起至6月15日止使用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」並臨櫃完成送件程序者，即有機會獲得限量精美護照封套。另外，領務局Line官方帳號也將同步進行有奬徵答活動，有機會抽中波鴿意象精美禮品。