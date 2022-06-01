法務部積極推動「檢察機關排怨計畫」，法務部長蔡清祥特別在日前擴大部務會報上，公開表揚偵辦「最貪理專」周勵宏盜用客戶3億元、山老鼠、家暴、環保犯罪、毒品走私等案的台北、桃園等7個績優地檢署檢察官，並期許持續掃除犯罪，排除民怨，守護公義，體現檢察官身為公益代表人，代表國家追訴不法、守護民眾權益。

法務部為鼓勵及肯定各地檢察機關「排怨計畫」辦案團隊辛勞及付出，由台灣高檢察署評選出台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東7個績優地檢署，並於日前舉行擴大部務會報機會，邀請7個地檢署承辦檢察官、主任檢察官到場，接受表揚。

法務部長蔡清祥表示，7個績優地檢署在查緝重大貪瀆、金融犯罪、跨國運輸毒品、電信詐欺集團、環保犯罪、森林盜伐等案件均有亮眼表現，充分展現檢察官團隊辦案、精緻偵查及跨機關整合協調的能力與成果。

蔡清祥期勉7個地檢署的檢察官，持續堅守崗位，發揮專業，結合司法警察機關與行政機關共同掃除犯罪，排除民怨，守護公義，有效打擊犯罪、維護整體治安環境，並體現檢察官身為公益代表人，代表國家追訴不法及守護民眾權益之用心。

法務部表示，7個績優地檢署檢察官事蹟，包括1.偵破某銀行理專盜用客戶3億元案的台北地檢署檢察官陳照世；2.偵辦外籍山老鼠盜伐集團案的桃園地檢署檢察官陳書郁檢察官；3.偵辦家暴累犯的台中地檢署主任檢察官黃怡華。

4.掃蕩非法棄置2萬4000餘公噸案的彰化地檢察署檢察官劉智偉；5.查辦違法濫倒事業廢棄物案的台南地檢署檢察官劉修言；6.瓦解跨國電信詐騙集團的高雄地檢署檢察官李侑姿、蕭琬頤、鄧友婷；7.偵辦1000公斤跨國走私毒案的屏東地檢署檢察官鍾佩宇。