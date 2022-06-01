新冠肺炎本土疫情持續延燒，弱勢家庭的就業首當其衝，連水電費都繳不出的時候，首當其衝就是犧牲兒少學習資源，為了讓弱勢孩童的課業學習不因家庭資源匱乏而中斷，家扶基金會展開「好好讀書計畫」，呼籲社會大眾捐款幫助1500名「沒有書桌的孩子」，讓他們能夠擁有合適的書桌椅，在良好的讀書環境中重拾自信、享受學習樂趣。

據家扶基金會「弱勢兒少學習資源調查」發現，有55.5％的學童在家中沒有個人書桌可以使用；近8成家庭無法提供可以安靜讀書的空間；逾3成孩子缺少家長陪伴寫作業。在沒有多餘的錢可以買書桌的情況下，只好坐在床上蜷著身子讀書寫字；隨手拿張凳子就當成是桌子，或是使用低矮的桌子，彎腰駝背趴著念書做功課，長時間姿勢不良不只影響學習專注力，也造成近視、骨骼發育等問題。

就讀國二的阿豪（化名），因為父親身體不佳無法工作，是母親做飲料外送撫養他們三姊弟，一家5口居住在山區的鐵皮屋，打開家門就是睡覺空間。阿豪從小到大不是在屋外茶几讀書寫字，就是在床上溫習課業，但夏天多雨還有小黑蚊；冬天冷又天黑得早，念書總得看老天爺的心情，礙於現實經濟條件，實在無心多做思考。今年暑假過後阿豪要面臨會考壓力，力拼理想高中之餘，內心有個小小期盼：希望家裡有張書桌，就可以不畏風雨、抬頭挺胸安心念書，有朝一日讓母親過好生活。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，儘管學習環境艱困，家扶兒少仍然積極向上並改變自己，逆境中累積實力就是要突破貧困枷鎖。盼外界捐款支持「好好讀書計畫」，讓家扶能夠為1500名兒少安排符合住家環境，及成長學習需求的書桌椅。捐款可洽家扶基金會官網。