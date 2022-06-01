台南市歸仁區72歲林姓老翁，上個月28日快篩陽性後，昨天竟然騎腳踏車趴趴走，直到與機車發生交通事故倒地受傷，被警消送醫才查出確診。經緊急通報市府衛生局及歸仁警分局後，依法可能被處罰金20萬至200萬元。

昨天下午4點左右，市府消防局獲報，指歸仁區中正北路一處巷弄，發生機車與腳踏車車禍，騎腳踏車的老翁，被後方機車追撞，倒地受輕傷。由於疫情嚴峻，保西消防分隊警消換上防護衣到場救護，經詢問老翁醫病史時，對方面有難色，還吱唔其詞說「是家人確診，我是照顧者」；面對第二次詢問仍堅稱「我沒確診啦！」

不料，當老翁被送抵台南市立醫院後，經查竟然已經於28日就快篩陽性確診，居家照護期間還擅自外出，院方立即通報衛生局、歸仁警分局。

警方表示，這名72歲的林姓老翁擅離居隔地點，將檢附相關資料函請衛生局裁罰。衛生局也說，一旦屬實，可依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。