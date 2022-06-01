吳宗憲（右）、Sandy主持《小明星大跟班》邀來曾確診的藝人現身說法。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（2日）晚10點播出「我確診了怎麼辦？！被隔離的那些日子」，邀來曾確診的藝人現身說法。

主持人吳宗憲好奇接觸不少確診者都沒中鏢，是否是「天選之人」，但想想後又覺得有另一種可能：「我後來想起我可能有確診過，然後是無症狀，因為有天我起床要去打球，照理是很興奮，但突然間覺得很酸痛，怎麼打就是不順。」同場來賓也認為不無可能，畢竟確診症狀和感冒很像。

女兒Sandy抱怨染疫隔離期間，吳宗憲天天瘋傳各種「抗疫假新聞」，還一直傳一些莫名其妙的視頻給她，叫她試這個試那個，「我說漱鹽水真的不會讓Omicron沒事，而且確診之後，漱鹽水有什麼用啊？就只是很鹹而已啊！」

近日本土疫情肆虐，吳宗憲幫忙打氣：「全台灣現在確診者非常多，但是沒有關係，這不怪你們，又不是做什麼壞事，大家努力來對抗，這樣才有機會把這波壓制下來。」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。