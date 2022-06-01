「悠遊海1號」遊艇因船籍單純，最後由來自台南的董先生已120萬標得。（張茂雄攝）

澎湖地檢署1日下午標售2艘船隻，因涉嫌從大陸走私毒品自用遊艇「悠遊海1號」及大陸「閩惠漁00185號」漁船，遭檢方扣押至今，澎檢訂出「閩」船底價18萬最後以21萬元標出，「悠」船底價68萬元以120萬元標出，總計溢價55萬元，為國庫進帳141萬元，民眾笑稱船隻競標已「打敗不景氣」。

澎湖地檢署一樓大廳難得擠滿人潮，雖因疫情的關係，澎湖地檢署還擔心會「乏人問津」，結果開標前有12組參與「悠遊海1號」遊艇的競標，6組參加「閩惠漁00185號」的競標，可說是盛況空前。拍賣官由主任檢察官黃偉擔任，現場分2組號碼牌逐一競標。

首先「悠遊海1號」遊艇因船籍單純，吸引多組人員現場喊價競標，從69萬、70萬一路加價，到了96、98萬的時候，許多買家都認為已經溢價許多，但隨後來自台南的董先生，一面打電話、一面高舉號碼牌，將價格拉高到110、112萬，最後直接跳到120萬元，幾位競標的民眾最後大嘆一口氣，紛紛放棄並恭喜董先生買到自己心儀的船隻。

而「閩惠漁00185號」漁船則因為船籍，與停靠港的停泊費用問題，只有2組人馬喊價競標，最後21萬拍板賣出，輕鬆由另一位來自台南的民眾得標。澎湖地檢署強調，二艘船舶皆溢價拍出，總共為國庫進帳141萬元，也為查緝毒品、建構無毒菊島的決心做出貢獻。