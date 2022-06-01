大甲鎮瀾宮董事長顏清標的3弟顏清山，上月20日病逝今天舉行告別式，來自全國各地上百個機關團體及上千人參加公祭，色彩亮麗的藍寶堅尼等高級轎車送「四哥」最後一程；由治喪委員會主委呂崇民擔任主祭，前總統馬英九率領國民黨台中市黨部等參加公祭，場面盛大。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標3弟顏清山，罹患肝癌於5月20日夜間病逝，享年57歲。他雖未擔任過民代，長年在服務處幫忙為民服務，為人親切和藹，人緣極佳；顏清標相當關心3弟顏清山肝癌情況，前年也安排顏清山到高雄長庚醫院進行質子治療，未料日前離世。
顏家今天在沙鹿正義路服務處前舉行告別式，一早家祭就湧入數百人到場送「四哥」最後一程；今天參加公祭單位來自全國各地上百機關團體，特別是青一色的黑西裝陣容，除上千人分批參加公祭外，色彩亮麗的藍寶堅尼等高級轎車送「四哥」最後一程，顯得格外醒目。
公祭由治喪管理委員會呂崇民擔任主祭外，國民黨由前總統馬英九率領紅派大老廖了以、前議長張清堂及林士昌、立委楊瓊瓔和國民黨市黨部主委林敏霖，及無黨聯盟、彰化縣政府、南投縣議會及雲林縣政府等政要都親臨參加，全國各地四海機構等企業都前來公祭。
各界為送四哥最後一程，特安排有各式近20個陣頭及禮車41輛等，龐大的陣頭及車隊沿鎮南路、英才路接台灣大道到東海火葬場，骨灰將安奉在東海七福寶塔。
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