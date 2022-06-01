前總統馬英九率領國民黨台中市黨部重要民代及黨職幹部等參加公祭。（陳世宗攝）

馬英九趨前向大甲鎮瀾宮董事長顏清標致意。（陳世宗攝）

色彩亮麗的藍寶堅尼等高級轎車送「四哥」最後一程。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標的3弟顏清山，上月20日病逝今天舉行告別式，來自全國各地上百個機關團體及上千人參加公祭，色彩亮麗的藍寶堅尼等高級轎車送「四哥」最後一程；由治喪委員會主委呂崇民擔任主祭，前總統馬英九率領國民黨台中市黨部等參加公祭，場面盛大。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標3弟顏清山，罹患肝癌於5月20日夜間病逝，享年57歲。他雖未擔任過民代，長年在服務處幫忙為民服務，為人親切和藹，人緣極佳；顏清標相當關心3弟顏清山肝癌情況，前年也安排顏清山到高雄長庚醫院進行質子治療，未料日前離世。

顏家今天在沙鹿正義路服務處前舉行告別式，一早家祭就湧入數百人到場送「四哥」最後一程；今天參加公祭單位來自全國各地上百機關團體，特別是青一色的黑西裝陣容，除上千人分批參加公祭外，色彩亮麗的藍寶堅尼等高級轎車送「四哥」最後一程，顯得格外醒目。

公祭由治喪管理委員會呂崇民擔任主祭外，國民黨由前總統馬英九率領紅派大老廖了以、前議長張清堂及林士昌、立委楊瓊瓔和國民黨市黨部主委林敏霖，及無黨聯盟、彰化縣政府、南投縣議會及雲林縣政府等政要都親臨參加，全國各地四海機構等企業都前來公祭。

各界為送四哥最後一程，特安排有各式近20個陣頭及禮車41輛等，龐大的陣頭及車隊沿鎮南路、英才路接台灣大道到東海火葬場，骨灰將安奉在東海七福寶塔。