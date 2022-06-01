網美怡葶（Elle）平時是在醫院工作的護理師，甜美臉蛋加上火辣身材，屢次登上臉書美女社團或《批踢踢實業坊》表特板，還被網友封為「台灣最美護理師」；怡葶日前在IG曬出上下班對比照，褪下無菌手術裝扮後，換了激短上衣遮不住超巨南半球，極大反差也讓人看了血脈賁張。

怡葶因為護理師的身分，又加上出眾的外貌，不時會被邀請上節目分享個人工作經驗，另外她也是IG網紅，擁有超過33萬粉絲追蹤；偶爾能看到怡葶白衣天使的那一面，也會曬出私下休閒穿搭，展現傲人身材。

怡葶日前在IG曬出上下班對比照，褪下無菌手術裝扮後，換了激短上衣遮不住超巨南半球，極大反差也讓人看了血脈賁張。(圖/ 摘自怡葶IG)

日前怡葶在IG發文分享上班前後對比照，近期本土疫情嚴峻，護理師工作大多得全副武裝，畫面中她穿著防塵衣、臉上戴著口罩，全身包得密不透風，她沒有說是她的話，可能完全認不出來；沒想到下班後褪去工作時的裝扮，長髮披肩露出無害的臉蛋，上半身激短的衣服，讓她的超巨南半球直接溢出來，畫面十分性感撩人。

大票網友看到怡葶上下班穿著極大反差，都相當震撼，紛紛在底下熱情留言，「無論什麼時候的妳都好喜歡」、「妳上班時是天使，下班是仙女，2個我都超愛」、「前者是壓縮，後者是解壓縮」、「反差好大，不過都好美」、「太辣了吧」、「辛苦了，最美護理師」。