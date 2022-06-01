華視新聞台出包頻繁，4月至今出包已滿10次之多，國家通訊傳播委員會(NCC)至今收到36件投訴，但卻沒有任何處置結果，NCC副主委翁柏宗表示，目前已經由外部審查完畢，後再提到委員會審議，上上周外部審議已經結束，接下來就等主委排案。

華視新聞台自4月20日開始，已經出包「集滿10次」，最離譜的是新聞跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，同日9時二度出包出現天災錯誤訊息，其中跑馬出現戰爭防災錯誤訊息，共接獲24起投訴，另也有針對華視整體錯誤現象申訴。

相較於NCC當年處理中天之火速，對華視顯然慢慢來，明顯雙標。翁柏宗表示，華視事件按照SOP提到「廣播電視節目內容諮詢委員會」審議， 之後會由業管單位整理回應意見後提給大委員會，若主委將此案排入流程，基本上就會審議。

翁柏宗說，因為案件還沒有提到大委員會，他沒看到審議的內容，所以不清楚、也不能去介入哪些申訴要處理，但按照SOP，只要民眾有申訴就會處理。而華視剛開始發生的幾件重大缺失，已經啟動調查，先前也請華視高層到會內陳述意見。