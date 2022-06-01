台南市官田國小今年幸福農場稻田已經收割，收成稻米將義賣充實學校的弱勢學生課輔經費。(台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田國小今年幸福農場稻田已經收割，收成稻米將義賣充實學校的弱勢學生課輔經費。(台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真)

台南市官田國小校內種植兩厘地的稻米，已由六年級畢業生進行採收，今天老師們趁好天氣在校園曬穀，此次收成預估有200台斤，學校將進行義賣，每台斤定價200元，所得將充實學校的弱勢學生課輔經費。

官田國小校長王全興表示，校內幸福農場每年都輪流種植當令的農作物，今年搭配工研院南部分院實驗研究，在官田國小兩畝水田進行土壤、稻米和菱角的研究，其中一區採用傳統種植方式，另一區搭配玉米酵素、蚯蚓糞肥及益生菌，透過大數據監控土壤狀況與種植成效。

王全興表示，今年栽種的稻米因為和工研院合作關係，不僅產量多、稻穗飽滿，同時對於後續種植菱角也很有幫助。

日前官小六年級同學趁回校畢業考，下午在王全興帶領下，32位畢業生揮汗下歡喜收割，此次收成稻米不但要義賣，還要製作謝師宴的壽司，與全校師生分享。

畢業生羅瑋綺說，要把最天然、最好吃的「官田米」，透過義賣幫助學弟學妹們繼續努力學習，好好保有家鄉種稻的食農文化。王全興表示，往年官田米義賣都供不應求，希望今年同樣有好成績，也期盼所有畢業生勿忘家鄉種稻和種菱角的產業文化，並將「知鄉、親鄉、愛鄉」的微幸福帶往下一站。