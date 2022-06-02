戴爾科技宣布推出超過500項儲存軟體，提升跨雲、本地端及邊際環境的智能、自動化、數據移動性與安全性，且不增加現有客戶的成本負擔。具備各項優化軟體的Dell PowerStore、PowerMax及PowerFlex預計將於2022年第三季全球上市。

優化後的Dell PowerStore的功能，將應用程式效能提升高達50%、容量提高66%，同時強化企業級檔案服務及推出新的VMware端到端整合服務；Dell PowerMax軟體提升資安韌性，使得新的端對端NVMe架構校能倍增，並且實現自動化儲存作業；Dell PowerFlex檔案服務簡化工作負載整合，並增加對各大容器編排平台的檔案支援。

戴爾科技集團副董事長暨共同營運長Jeff Clarke表示：「全球許多客戶都希望能在戴爾科技集團的協助之下盡快將數據轉換為競爭優勢，因此我們現正針對各項產品推出全方位的軟體創新，期能協助客戶充分運用其數據及資源。」

根據戴爾最新財報顯示，企業市場對PC需求有增加的趨勢，不過，市場需求也正在從消費者和PC轉向資料中心基礎設施。基礎設施解決方案的業務內容，包含向企業客戶銷售伺服器、儲存設備與網路裝置等，該部門上季營收為93億美元，年增16%，其中，儲存設備收入為42億美元，年增9%，優於市場普遍預期。