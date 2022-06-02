今年梅雨季剛過一半，已有越來越多訊號提醒，下周重返台灣的滯留鋒，恐怕帶來劇烈天氣。專家呼籲「真的要注意」，放完端午節連續假期，6日起至11日，天氣影響非同小可。

「6月上旬梅雨的預測要修正預測」，天氣風險總經理彭啟明指出，一、兩周前許多指標顯示，太平洋高壓將在端午節前後西伸，屆時台灣的梅雨將告一段落；但這幾天的變化有些許調整，可能再延後至少一周。

彭啟明解釋，之所以有這樣的發展，主要是高壓突然弱化，助長鋒面系統活躍。一旦高壓「罩不住」，低壓趁機作亂，天氣就會相當不穩定，「而且這個訊號越來越明確」。

彭啟明強調，每年的梅雨特性並不一致，如去年5月異常高溫就和今年不同，基本上要逐周觀察，超過7天或10天以上的預報僅供參考，套句指揮中心的話，梅雨季天氣要滾動式修正。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也PO文，提醒下周真的要注意了，梅雨鋒面再度滯留，加上有低壓在，非同小可。