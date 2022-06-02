近期在疫情升溫之下，藥局裡各種物資也常造成民眾瘋搶的現象，由馬國賢所主持的播客節目《金馬講》，在新集數當中邀請藥師「小南」王南淵現身說法，他坦言民眾容易因恐慌而過度搶購物資，因此馬國賢也特地請藥師與民眾分享哪些是最該備齊的藥品。

在新冠肺炎確診者直線上升後，身處於第一線的藥師們的工作理所當然變得更加繁忙且任務重大，而藥師小南則表示，其實只要配妥四項物品「快（快篩）、計（體溫計）、藥（個人適合藥品）、酒（酒精）」，就不需太過擔心。

馬國賢也坦言自己身為演藝工作者，每天接觸的人不盡相同，確實會擔心該如何有效防疫，雖能理解民眾想多搶些物資的心態，但他也語重心長呼籲還是要把這些藥品留給需要的人，若一昧的恐慌而囤積，可能會造成真的有需要的民眾卻無法取得的狀況。

除了上述四項最重要的備品外，馬國賢也詢問藥師目前在藥局裡還有哪些熱銷的物品，藥師小南則透露化痰粉是許多民眾現在進藥局最常買的商品，因為新冠肺炎的症狀多半與呼吸道有關，所以這類保健藥品都造成熱烈搶購，而馬國賢再好奇追問，疫情期間情侶多半在家休息，避孕藥、保險套這些商品是否也因此有更高銷量，差點讓訪談內容「歪樓」，但藥師不諱言表示確實如馬國賢所言，不論是避孕或是男性保健產品，近期詢問度都高出過去許多。

而除了在藥局直接的面對民眾外，視訊問診、送藥到府都是目前藥師的工作環節之一，馬國賢就相當感謝的說：「像我就在想，如果我這樣自己一個人不幸確診該怎麼辦，還好有你們這些藥師提供各種幫助，醫護人員真的非常偉大，要給予他們更多耐心與尊重。」

藥師小南感謝馬國賢替他們發聲之餘，也再次表示希望民眾可以遵守「戴口罩、看公告」這兩項要點，在藥師送藥到府時戴好口罩，不要讓這些辛苦的醫護人員暴露在風險之中，在排隊買快篩等物資時也看清楚店裡公告，避免不理性言論造成彼此可能的衝突。