台北市政府啟動市區汽車客運業營運紓困，補助期間為5月1日起至7月31日止。台北市議員張斯綱表示，近日接到許多公車業者陳情，營運收入驟減，營業支出卻呈現爆增「快要撐不下去了」，要求北市府延長公車業者的紓困補助至9月底。對此，北市公運處說，是否要延長紓困，之後會做後續評估。

張斯綱表示，這2年受疫情的影響，市民減少頻繁移動及自發不外出，導致公車搭乘人次下滑。以台北市大都會聯營公車載客量為例，2021運量比2020年減少了3057萬9058人次，減少了25.73％，今年1到4月運量與2020年1到4月減少了487萬0150人次，減少了13.4％。

張斯綱說，近日接到許多公車業者陳情，因疫情變化反映在大眾運輸運量，導致聯營公車運量下滑，營運收入驟減，且業者為配合市府推動4年400輛電動公車上路政策，積極購置電動公車及擴充相關設備設施，公車業者收入大幅減少情況下，營業支出卻呈現爆增，無奈表示，「已經快要撐不下去了」。

張斯綱進一步說明，公車業者為配合市府4年400輛電動公車政策，積極採購電動公車，使購車成本倍增，因電動公車須充電，停放車輛數受限制，必須尋覓更大規模的停車基地，也讓土地成本增加，電網供電、設置充電樁、相關設備設施等，都讓財務資金調度十分沉重。

北市府啟動市區汽車客運業營運紓困補助，每車每月補助8000元，補助期間為年5月1日起至7月31日止，但業者反映，接著就是暑假期間，學生放假乘車人數少，為營運淡月。張斯綱認為，受疫情衝擊、綠運輸政策、勞動條件提升等影響，業者虧損越來越嚴重，要求北市府將公車業者的紓困補助延至9月30日，虧損補貼應滾動式檢討，儘速協助業者度過難關。

公運處副處長尚錦堂說，疫情主要對各行各業衝擊是從4月開始，因此紓困從5月至7月，後續也會對各行各業振興措施，是否要延長紓困，之後會做後續評估。