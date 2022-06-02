自稱是跑酷教練的韓姓男子，今年2月突然到松山文創園區的誠品集團誠品行旅，以「蜘蛛人」般徒手攀爬旅館外牆至14樓頂，旅館員工發現後報警處理。檢察官時，韓男供稱只是好玩嘗試，台北地檢署認為他未經旅館同意，擅自攀爬大樓樓頂並進入大樓，2日依侵入建築物罪起訴韓。
據了解，30歲韓男自稱是跑酷教練、特技演員，常在個人社群帳號上貼出自己或他人跑酷影片。
檢警調查，今年2月26日早上6時許，韓男到位於松山文創園區內的誠品行旅，從1樓往上攀爬，當場被上班的旅館員工發現，韓男爬到14樓頂後，再闖進大樓逃生梯下樓，韓男疑怕面容曝光，帶著狐狸面具離去，事後韓男還將影片PO網。
旅館則依據員工拍照的證據，報警提告。據了解，誠品行旅擔心有人會模仿韓男，恐會發生危險等嚴重後果，曾請韓男下架影片。
檢方調查時，韓男坦承攀爬，供稱他喜歡極限運動，跑酷運動在國外很流行，屬於正當運動，計畫爬誠品旅館已有一段時間，目前只是在國內推廣跑酷。但檢方認為韓在未經旅館同意下，擅自攀爬大樓樓頂，並打開平日上鎖的大樓安全梯門，進入大樓，依法起訴。
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