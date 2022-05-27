20歲郭姓男子找16歲女友、15歲蕭姓少年設局「仙人跳」，約林姓網友自備繩索、跳蛋到旅館，郭、蕭2人持刀闖進，逼林交出6000元的五倍券及現金，檢方先起訴郭男，將女友、蕭男移送少年法庭審理，法院日前將蕭移送檢方偵辦，北檢依加重強盜罪起訴蕭。

檢警調查，郭、蕭因為缺錢花用，找郭男16歲女友上交友軟體Cheers約砲，2人再伺機行搶，去年10月，林姓網友依約帶著繩索、跳蛋到旅館。

但林男改帶少女到飯店休息，少女以手機傳送定位及房號，郭男持刀趕往，將林壓制在床上恫嚇，林男因奮力拒抗，肚子被郭畫出10公分長的傷口。

郭男搶走林男身上的6000元五倍券及現金後，又拿林提款卡去盜領1000元，少女則在房內擦拭血跡後，3人躲到西門町某旅館避風頭。

警方獲報，策動3人投案，郭男被收押，北檢去年12月依加重強盜等罪起訴郭，另蕭男及少女移送少年法庭審理，法官認為蕭應接受刑事偵查，移由北檢起訴。