韓國喜劇男星任準赫，驚傳27日被發現陳屍住處，死因為心肌梗塞，享年42歲，家屬也已證實此項噩耗。正值壯年的他，生前並未罹患慢性病，健康狀況無異，工作依然照常進行，如今傳出驟逝消息，所有粉絲內心都感到十分錯愕和不捨。

任準赫是在2003年參加MBC節目錄製，以喜劇人身分出道演藝圈，曾演出《尋笑人》、《笑口常開福氣來》等搞笑節目，尤其聲道模仿表現亮眼，擅長模仿演員李善均嗓音，在韓小有知名度，除此之外，他也投入音樂表演，2018年曾參加《看見你的聲音5》憑藉出色唱功，獲得無數粉絲熱情支持。

任準赫年僅42歲就在家中因心肌梗塞離世，令人不勝唏噓。(圖/任準赫 IG)

任準赫在過去採訪曾說，他是1名喜劇演員，職責就是要讓大家開懷大笑，盼望能用自己無比燦爛的笑容，讓更多人笑得越開心。任準赫家屬對韓媒透露，他是在深夜突然在家中去世，當時就已經沒有生命跡象，平時都很健康，沒有慢性疾病，預計告別式會在今(30)日於新村Severance醫院舉行。

任準赫生前帶給觀眾無數歡笑，粉絲紛紛到他IG留言區慰問他在天上的靈魂。(圖/任準赫 IG)

由於噩耗來得太過突然，粉絲紛紛到留言區表示哀悼：「看到你離開我的心很痛，選個好地方好好休息吧」、「看到你離世的消息很不可置信，我希望你能去一個更好的地方」、「這麼善良聰明的你就這麼走了，我希望你在天上能夠天安，比任何人都要快樂哦」、「願已逝者靈魂能安息」盼望他能就此在天上發揮才華。