斗六市後庄里尊龍休閒會館被徵用為防疫旅館，但隔離者行為脫序，從樓上吐口水、丟垃圾，斗六市長林聖爵（左二）要求雲林縣衛生局撤離所有隔離者未果，找來戰車帶隊到衛生局抗議。（周麗蘭攝）

斗六市後庄里民抗議尊龍會館的隔離者行為脫序時，多輛防疫計程車又到來在外等候。（周麗蘭攝）

斗六市後庄里的尊龍會館被徵用為防疫旅館，卻發生隔離者從樓上吐痰、吐口水、丟衛生紙等脫序行為，附近居民連署陳情要求衛生局嚴格督導。（周麗蘭攝）

斗六市後庄里的尊龍會館被徵用為防疫旅館，卻發生隔離者從樓上吐痰、吐口水、丟衛生紙等脫序行為，斗六市長林聖爵昨下午到場協調請衛生局撤走所有隔離者但未果，演變成為林聖爵帶民意代表、里民帶到衛生局抗議。

雲林縣防疫旅館有限，上月徵用尊龍會館作為防疫旅館，入住者大多是境外移入的移工。該會館是1棟高樓，有近百間房間，緊鄰後庄里社區，里民這2周來被隔離者丟下垃圾、衛生紙、吐痰、吐口水所驚嚇。

附近居民指出，隔離者從高樓房間丟下衛生紙、垃圾、菸蒂就落在各家的後院，行為惡劣者還會吐痰，晚上唱歌喧鬧不休，陳情縣府各單位都無效，只好連署陳情要求衛生局嚴格督導。

李姓居民表示，防疫車在別人家門口下車，隔離者未穿隔離衣、未噴灑酒精消毒、還有人沒戴口罩，造成社區防疫破洞。

斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞到場關切，林聖爵表示，該棟大樓有些合法、有些未合法，造成社區這麼大恐慌，他要求衛生局另覓他處撤離所有隔離者。不過衛生局並未同意。

林聖爵請來選舉戰車，親自帶隊到雲林縣衛生局門前以麥克風喊話抗議衛生局不敢面對。

副縣長謝淑亞出面協調，允諾責成建設處調查該會館是否有違法之處，以及把面向社區的窗戶全部封起。