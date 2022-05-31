疫情圖示

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中央31日公布新竹縣新增2064例確診案例，分別為969位男性和1095位女性，12歲以下289人，65歲以上196人，18到64歲青壯年佔7成3，無症狀者1845人佔8成9。衛生局指關西有一處機構發生群聚，陸續140例確診，包含住民132例、員工8例，目前均已就地隔離或後送就醫，全院完成清消並分艙分流。

確診者分布為竹北市764例、竹東鎮368例、湖口鄉311例、新豐鄉199例、新埔鎮86例、關西鎮69例、芎林鄉82例、橫山鄉35例、寶山鄉41例、北埔鄉26例、峨眉鄉15例、尖石鄉58例、五峰鄉10例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離318人、居家照護31883人。

衛生局說明，6月1日起0-6歲孩童可領取5劑快篩試劑，家長可持0-6歲孩童健保卡，至94家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局及衛生所，免費領取5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。尚無健保卡的新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取，比照實名制販售規則，依身分證字號尾數單雙號進行分流。

另外，接觸者居家隔離期間由衛生所發送或由非同住親友至衛生所代領的快篩試劑，0＋7和3＋4兩方案的隔離者皆發送3劑快篩，6歲以下不再發送。

低收入、中低收入戶、遊民和獨居老人也納入發放免費提供快篩試劑的對象，每人發5劑。新竹縣低收入戶4270人，中低收入戶2830人，共計3萬5500劑快篩已於31日到貨，隨即配發給各鄉鎮市公所，明起由公所發放通知單提醒民眾持通知書、領取人身分證、全戶戶口名簿和列冊人口印章來領取快篩，1人代表全家領取。新竹縣列冊獨居老人(扣除低收或中低收)和遊民約有600多人，將在快篩到貨後，由社會處安排盡速發送。