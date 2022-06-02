桃園市2日確診案例有7854例，桃園市長鄭文燦說明疫情，他表示，今天5到11歲兒童BNT疫苗接種計畫，今天在桃園巨蛋體育館、中壢陸軍專科學校都有大型接種站，今天約會打5000人左右。端午連假3天在桃園巨蛋、平鎮婦幼館也有兒童快打站。

鄭文燦表示，5到11歲兒童BNT疫苗接種計畫，今天在桃園巨蛋體育館、中壢陸軍專科學校都有大型接種站，今天約會打5000人左右。明天端午連假3天，每天早上、下午巨蛋、平鎮婦幼館會安排兒童BNT快打站，只要帶著健保卡、家長陪同就可以接種。他提醒，預約可以分流，沒預約也可以隨到隨打。

鄭文燦也說，有195所學校在未來3天，還有100所學校會在端午連假提供接種服務，如果沒有到學校，也沒有到接種站，也可以到合約醫院、診所，希望6月5日端午連假前完成大部分接種。

提到醫療量能，鄭文燦說，目前1347專責病房，目前使用534間，約39.6％，還有餘裕，抗病毒藥物，目前有23家醫院、84診所、35藥局提供，也能在第一時間投藥。至於社會局3＋4居隔補償，申請案件11萬8320件，已經核定5萬6066件，約一半左右，撥款超過7億元。還沒補償者可以到公所申請，若上班沒有薪資，將可補償1天1000元，可以領3000元。