隔夜美股下跌，以及全球通膨疑慮升高，周四日經指數收黑，失守前一日創下的6周高點（27,457.89點）。

周四收盤，日經225指數下跌0.16%，為27,413.88點，盤中最低跌至27,251.24點。

漲跌家數幾乎五五分，日經指數225檔成分股中有113檔下跌，108檔上漲，4檔持平。

在日經指數主要類股中，以醫療保健股和科技股表現最差，分別收跌1.51%和1.14%。僅公用事業和金融股勉強收高，漲幅均不到0.1%。

富士通（Fujitsu）收跌4.44%，在日經指數成分股中跌幅最大，其次依序為Astellas Pharma收跌4.09%，醫療保健公司M3跌3.33%，索尼集體跌3.19%。

周四東證一部指數下跌0.63%，收在1926.39點。成長股指數跌0.93%，表現比價值股跌0.36%更為疲弱。

隔夜標普500指數收跌0.75%，那斯達克指數下跌0.72%，美國指標長期債息站上兩周新高2.95%，對利率敏感的科技股首當其衝。

分析師表示，在油價和匯率劇烈震盪的環境下，再加上美國長期債息的波動，現在的交易難度很大。