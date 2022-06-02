疫情升溫，今年又適逢選舉年，有不少民代參選人協助公共場域清消作業，台中市議員李中指出，依照規定，專業清潔人員必須考有證照才能負責清消工作，質疑參選人揹著打藥機在街上噴灑藥劑是否不妥？環保局長陳宏益表示，目前無法令規範民眾私人清消行為，但根據WHO最新指引，不建議噴灑消毒的方式。

李中表示，他當兵時是擔任化學兵，曾了解過環境清消作業的相關法規，依照規定，清潔從業人員必須要考有證照、且需向政府登記才能執行相關工作，最近卻有不少友人提及、看到民代參選人揹著打藥機協助公共區域清消作業，雖肯定這些民代參選人為民服務的心，但也憂心此舉是否恰當。

李中強調，新冠疫情衝擊全台，政府為降低傳染，要求民眾加強家庭、個人的清消工作，而公共區域的清消應屬於政府負責，民眾任意在街上噴藥是否符合規定？且噴灑的藥物是否可殺死病毒？或者濃度調配是否正確？他擔心萬一造成環境負面影響，誰要承擔責任。

陳宏益指出，針對新冠病毒，環保局建議使用稀釋漂白水消毒，而目前市售漂白水的濃度多在6％以下、非管制用藥，民眾可自行購買後使用，政府也沒明確規範自發性清消行為是否違法，但WHO今年3月公布的最新消毒指引，是建議用浸泡過消毒水的抹布擦拭，不建議在露天場域進行大規模噴灑，環保局將持續對社區管委會、環保志工宣導正確觀念。