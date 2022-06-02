元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺官司不斷，簽訂協議，張男曾出腳踹傷藍父挨告遭訴，花100萬人民幣與藍女協議換撤告。沒想到，張男事後仍挨告，對此要求藍女給付違約金，高雄高分院判決藍女需賠償100萬元，仍可上訴。

張男與藍女2006年結婚，育有3名子女，2013年情變，多次對簿公堂，2016年3月離婚。2017年張男到藍父住處探望自己的小孩，過程中，張男不斷用手機錄影，疑似激怒藍父，藍父勸阻無效，直接走上前伸手阻擋拍攝，卻遭張男一腳踹倒在地，藍父怒告張男傷害。

張男為了換取撤告，與藍女以100萬元人民幣和解，附帶條件是藍父對他撤告。但張男付了錢後，仍遭藍父提告，結果遭判拘役50天，另須賠償10萬元。

張男認為藍女違反協議，要求藍女賠償300萬元及歸還100萬元人民幣。藍女辯稱，100萬元人民幣是子女扶養教育費，她已要求父親撤告，但父親不撤，她無權干涉。

高雄高分院認為，協議內容確實載明100萬元人民幣是扶養費，不須歸還，但藍父未撤告確時違反協議，審酌後判藍女應給付100萬元違約金較適當，全案仍可上訴。