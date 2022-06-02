賈永婕分享成立「台灣永婕美少女慈善協會」的經過。（粘耿豪攝）

賈永婕相當感謝一路以來，身邊長輩、朋友都給予支持。（粘耿豪攝）

賈永婕透露疫情平緩，想到美國看大女兒的念書環境。（粘耿豪攝）

賈永婕透露目前協會將以嬰幼兒醫療器材，及醫護人員最需要的防護裝備為主。（粘耿豪攝）

「防疫女神」賈永婕自去年5月開始募資、捐贈醫療器材，更成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，其捐款帳號在上月28日通過並開放捐款，賈永婕表示目前的最高捐款金額是她公公德杰集團董事長王明德及好友蔡明忠董事長，2人分別捐款100萬元。

「台灣永婕美少女慈善協會」立案日期為去年11月25日，賈永婕表示當初會想申請立案是長輩的建議，「他要我認真思考，未來要如何延續做公益的能力，他覺得很少有人有如此的號召力，可以平地一聲雷就聚集到這麼多力量。」賈永婕在幾經思考後，決定藉由自身力量響應更多人一起做公益，因此決定成立協會。她透露目前協會沒有聘請員工，所有行政事務都由她親力親為，「雖然行政流程繁瑣，但我一定會慢慢熟悉。」談到協會接下來的規劃，她表示目前仍會著重醫院內最缺的嬰幼兒醫療器材，及醫護人員最需要的防護裝備。

賈永婕透露自從投入防疫工作後，家中長輩及身邊好友都用行動力挺，紛紛主動捐贈金錢、物資，「唯一想勸退我的人，就是我老公，他很擔心我承擔太多事物，怕我會惹上麻煩或是受傷，但我都跟他說只要我做的事是正直、清清白白，我就不會害怕。」日前阿Ben夫婦、郭彥均因為在網路上發表疫情相關言論遭到出征，是否擔心言論被放大檢視？她說身為公眾人物必須要小心發言，但並不會擔心被網友出征，「如果擔心的話，就什麼事都不用做了。」

前陣子疫情升溫，得知醫護人員防護裝備不足的賈永婕，再次投入防疫工作，此舉讓二女兒感到不解，「媽媽，我覺得這真的不是妳要做的事，妳到底要做多久？買多少口罩？」賈永婕藉此教育女兒，我們做任何事千萬不要問說為什麼是我，你願意做就去做，要開開心心的做，她希望她的以身作則，能讓小孩感受到堅持做好事，真的可以可以號召大家做善事，幫助更多的人。至於要幫忙到什麼時候？對台灣防疫有信心的賈永婕表示相信不久後，台灣就會度過嚴峻的疫情。

賈永婕自去年5月本土疫情爆發至今，堅持親送醫療器材到各大醫院，談到這一年裡最大的收穫，她笑說已經練就一身自動刪除酸民言論的能力。總是正面陽光的她，在這一年中行程滿檔，不禁令人好奇她是否感到有疲憊、想放棄的時候，她笑說「不會，我真的很樂在其中。」賈永婕被稱為台灣人心中的女神，對此，她大笑說：「超開心，我都幾歲還可以當女神，長這麼漂亮，終於給我一個我應該有的稱號。」她表示等到疫情平緩，會先到美國探望大女兒，「當初我們已經錯過她的大學入學典禮，希望這次有機會可以在她身邊陪她步入二年級，順便看看她的學校、宿舍。」