藝人郭彥均日前因分享和醫護友人的對話，對方訴苦「看到這(麼)多孩子就這樣走(了)」等語，引起網軍對他無情出征，連政府官員都喊話要調查，事後刪文說：「讓社會更和諧才是我想要的」。郭彥均近日收到來自醫護人員的感謝花束，看到上面卡片寫的鼓勵字眼，忍不住哭了。

郭彥均日前曾在臉書PO出與醫護朋友的對話，從貼出的對話截圖中可見，他的友人提到：「4月5日起到現在都沒休息，天天都在病房救人，小孩越來越慘，行醫以來最慘的日子，看到這(麼)多孩子就這樣走(了)」，被解讀成國內某醫院有很多孩子染疫離世，造成郭彥均遭網軍出征。

郭彥均挺醫護收鮮花卡片鼓勵「永遠支持」 感動到流淚。（圖／取自郭彥均IG限時動態）

郭彥均今(2日)PO出IG限時動態透露，收到來自醫護人員送的花束，在繽紛花瓣旁附上貼心小卡片，對方幽默署名為「板橋張東健」，寫道：「謝謝您感同身受的，一同體恤醫護人員的辛勞，加油！我們永遠支持您」，短短3行字讓他深受感動，邊搭電梯邊流淚說：「真的好謝謝你」，不忘標註最重要的心聲「#醫護加油」。

此前郭彥均因貼出對話截圖遭網軍出征，事後他解釋，不是說有單位知情不報或隱匿疫情的情況，「讓社會更和諧才是我想要的」，並刪除原文。行政院長蘇貞昌曾放話要查辦，疫情中心指揮官陳時中則表示，若惡意散播不實謠言，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑或拘役。但更多民眾認為郭彥均只是傳達事實，對無理出征的網民感到不以為然，「很多孩子走了」反而在網路瘋傳，對防疫不力的有司表達抗議。