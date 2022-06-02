澎湃新聞報導，大陸國務院常務會議確定6方面33條穩經濟一攬子政策措施後，中國人民銀行、大陸外匯局2日舉行新聞發布會，央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，外匯局副局長、新聞發言人王春英，央行貨幣政策司司長鄒瀾和宏觀審慎局局長李斌詳解了一攬子政策措施中，涉及貨幣金融具體內容，並回應房地產金融、人民幣匯率在內一系列社會熱點問題。

潘功勝表示，下一步，大陸央行、外匯局將靠前發力，適當加力，繼續加大穩健貨幣政策實施力度，營造良好的貨幣金融環境，與有關部門齊心協力，推動一攬子政策快落地，發揮好穩住經濟和助企紓困的政策效應，保持經濟運行在合理區間。

在6個方面33項具體政策中，貨幣金融政策主要是5項，還有其他配合性政策11項。潘功勝表示，一攬子貨幣金融政策按照「穩存量、擴增量、降成本、促開放」的總體思路，強化政策引導，發揮市場作用，及時精準惠及受困的群體和重點領域，助力穩住經濟大盤。

對於央行、外匯局在實施貨幣信貸政策時注重把握的原則，潘功勝表示，一是在穩定經濟增長同時，有利於經濟長期可持續發展。二是在穩定經濟增長同時，保持就業穩定、價格穩定和國際收支平衡。三是在穩定經濟增長同時，指導金融機構堅持市場化和審慎經營，有效防範金融風險。

談及下一階段央行將如何落實好穩住經濟一攬子的政策措施，加大穩健貨幣政策的實施力度，潘功勝表示，會在三個方面重點發力：

一是增強信貸總量增長的穩定性。二是凸出金融支持重點領域。三是繼續推動降低企業融資成本。

針對國常會提出對中小微企業和個體工商戶貸款、貨車車貸、暫時遇困個人房貸消費貸，實施延期還本付息，鄒瀾表示，與2020年政策相比，這次延期政策主要有4個特點：一是政策支持的力度更大。二是注重發揮銀行的主動性。三是政策受益面擴大。四是創新支持方式。

潘功勝談及備受關注的外匯形勢時稱，往前看，中國外匯市場平穩運行。與前5個月相比有更好基礎。

針對備受關注的房地產金融，潘功勝表示，房地產市場調控需要堅持因城施策、因地制宜。

針對金融部門在穩外貿、穩外資方面的舉措，李斌表示，下一階段，央行將繼續強化對外貿外資金融支持力度。

談及外匯方面的助企紓困，王春英表示，將持續跟蹤市場需求，不斷為市場主體提供更加便利和開放的外匯市場環境。

針對如何加大金融機構對基礎設施的支持力度，鄒瀾表示，政策性開發性銀行和商業銀行要優化貸款結構，增加貸款投放。一是加強銀政企對接。二是發揮好政策性開發性銀行的作用。三是撬動商業銀行和社會資金加大融資支持。