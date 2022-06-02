德州尤瓦爾迪洛伯小學槍擊案當地時間1日有最新發展，再次推翻州警局先前說法。這起槍擊事件導致19名學童、2名教師身亡，其中一名教師賈西亞（Irma Garcia）的丈夫在事發後2日因過度悲傷離世，另名教師米瑞列絲（Eva Mireles）的丈夫魯伊斯（Ruben Ruiz）是6名學區員警之一，米瑞列絲罹難前正與魯伊斯通話。

「她在裡面，他在外面，這真是太嚇人了。」尤瓦爾迪地方法官米德偉（Bill Mitchell）在聽取此案最新簡報後告訴記者，他並不知道兩人在通話中的確切用詞，但大意是，魯伊斯在電話裡聽見米瑞列絲說「我快死了」。

尤瓦爾迪警局表示，學區警長阿瑞唐多（Pedro Arredondo）當時決定等待更多資源、設備和談判人員前往支援，因而讓多名員警在槍手藏身的教室外守候78分鐘而未攻堅。對此，公共安全局局長麥克洛已承認是「錯誤決策」。

《紐約時報》引述米德偉說法，指他不確定魯伊斯是否有將與米瑞列絲通話的事讓其他人知道，因為這是影響指揮官決策的關鍵，表示當時至少有一名抵達現場的員警掌握了教室內情形。

米瑞列絲的姑姑狄加度（Lydia Martinez Delgado）指出，魯伊斯趕赴現場時，被其他員警阻擋在外，「他沒辦法進入那間教室」。魯伊斯則拒絕受訪。

對於整起事件發生過程與時序，州警局多次改口，招致外界撻伐。德州公共安全廳發言人康西丁（Travis Considine）1日表示，這起案件將交予地方檢察官處理，公共安全廳不再提供任何有關調查的訊息。