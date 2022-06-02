孟耿如上個月19日生下女兒黃玉米，不僅升格為新手媽媽也成為女兒控，在instagram限動PO出愛女正面照直呼：「想跟她交往」，黃子佼則是在女兒出生近半個月後，才首度曬娃PO出正面照，但擔憂會造成洗版，忍不住詢問網友：「偷偷問一下大家，一天可以曬幾次」，昨(2日)透露未來會在某固定時定PO出女兒相關消息，也透露背後原因。

黃子佼日前首度曬出愛女黃玉米照片，忍了半個月才發文的他直呼：「不忍！不忍了，曬娃囉」，更透露曬娃原因：「玉米的臍帶掉了（圖片一那顆），這理由很充分吧」，而女兒一雙水汪汪大眼，好奇的盯著鏡頭看，還露出甜美笑容，讓網友們看了直呼心要融化了，不過似乎擔憂自己成了「女兒傻瓜」，忍不住詢問：「偷偷問一下大家，一天可以曬幾次」，怕狂曬會造成洗版。

黃子佼將在每天傍晚5:19固定曬娃。(黃子佼臉書)

黃子佼昨發文表示經過大家鼓舞，未來的日子會勇敢曬娃，透露之後每天傍晚5:19都會固定發曬娃圖，至於會選擇這個時間，主要是女兒在5月19日出生，接著跟所有人喊話：「要我曬娃的你，記得每天來看玉米喔」，從中不難看出他對女兒的寵愛，還不忘附上黃玉米擺出「OMG」的標準示意圖，短短時間就吸引12萬人按讚。

對此，網友紛紛回應：「今天一整天就是在等5:19的時刻」、「每天一張很符合佼哥的挑戰，之後玉米也可以拍每日穿搭了」、「太可愛了，看到好療癒喔」、「雙眼皮好深邃～超級可愛的啦」、「從你的文字中感覺到，為人父的喜悅都滿出來了」。