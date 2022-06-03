林姓女子與陳姓男子在2018年結婚，婚後她發現老公外遇，且對象是李姓前妻，2人背著她嘿咻至少10次，林女憤而提告求償200萬元；丈夫雖然否認，但法官查出，丈夫曾對前妻表示，「我在家和你發生關係，是對媽祖做了非常不敬的事」，前妻還回答，「我知道」，因此法院認定陳男及李女已逾越男女正常社交行為應有分際，判決2人連帶賠償30萬，陳另單獨賠償170萬。可上訴。

林女提告指控，她與陳男2018年結婚後，她發現丈夫從2020年開始「吃回頭草」，和李姓前妻重燃愛火，2人多次在摩鐵發生性行為，丈夫甚至還將前妻帶回家嘿咻，多次親密出遊、約會，2人侵害她的配偶權。

陳男坦承和前妻發生性行為，同意林女的請求、願意賠償。但李女辯稱，她與陳男在2014年離婚，之後很少聯絡，直到2020年初對方因經濟壓力，沒錢繳房貸，向她開口借錢周轉，2人才有聯繫，但沒有發生性關係。

法官依對話紀錄，發現丈夫曾向前妻表示，「你知道我在家裡面X妳，等於是對媽祖做了非常不敬的事情，嚴重污辱到祂了」，前妻也回應知道，認定雙方有發生性行為。

但李女還引用司法院大法官釋字第791號解釋，辯稱通姦罪違憲後，不再強調婚姻的制度性保障，轉為重視婚姻關係中配偶雙方平等、自主性自主決定權，配偶權的概念已不被肯認，不須賠償林女。

台北地院佐以相關錄音內容及證詞，認定陳男與李姓前妻已超逾一般朋友正常社交行為的應有分際，共同不法侵害林女配偶關係的身分法益且情節重大，各判賠170萬及30萬，共200萬。