大陸環球網3日引述中央社報導，美國國務院近日再度修改論述，加回「不支持台獨」的段落，強調美國對台做法數十年來一致。環球網稱，美國國務院官網5月初更新「美台關係事實清單」，刪除「美國不支持台獨」等表述，中國外交部發言人趙立堅當時對於美方這一政治操弄提出嚴正駁斥。

美國國務院5月5日更新網站上的「美台關係事實清單」，刪除「台灣是中國的一部分」以及「不支持台獨」等用語，新增「基於《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證的一個中國政策」。

中央社3日報導稱，在美國國務卿布林肯發表對華政策演講2天後，美國國務院5月28日再次悄悄更新「美台關係現況」論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。

當地時間5月26日上午，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表對華政策演講，在談到台灣問題時，他說：「關於台灣：我們的做法與過去幾十年的歷屆政府是一致的。正如總統所說，我們的政策沒有改變」。布林肯強調美國「不支持台灣獨立」，其一個中國政策沒有變，但同時宣稱，變的是大陸「日益增強的脅迫行為」。

中央社報導，在提及對台軍售部分，5月28日的版本除保留先前版本「美國將依循《台灣關係法》，提供給台灣維持充分自我防衛能力所需防衛專案與服務外」，另新增「（美國）將維持能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」。報導稱，這「顯然希望提升嚇阻效果」。

對於為何在短短一個月內兩度修改「美台關係現況」論述，美國國務院一名發言人6月2日以不具名方式告訴中央社記者，再次更新「美台關係事實清單」，是為讓其內容反映布林肯對華政策演講，他在演講中重申了美國基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報與「六項保證」的長年一中政策。

中央社報導，至於再次更新「美台關係」論述、放回不支持台獨等文字，是否是因為中國大陸「施壓或抗議」，這名發言人「強烈否認」。他聲稱，美方一向對中方清楚陳述一中政策，這項政策是以《台灣關係法》、中美三個聯合公報與「六項保證」作為準則。

環球網報導，對於美國國務院網站5月初更新「美台關係事實清單」，刪除了「台灣是中國的一部分」，及「美國不支持台獨」等表述，中國外交部發言人趙立堅此前回應稱，美方在中美三個聯合公報中就台灣問題和一中原則作出了鄭重承諾，現在美方修改「美台關係事實清單」，這是虛化、掏空一中原則的小動作。這種在台灣問題上搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法必將引火焚身。

大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮當時也表示，一些人炒作美國務院網站修改涉台內容，企圖「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實。敦促美國政府停止任何虛化掏空一個中國原則的行徑，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。