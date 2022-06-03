高雄小港區某汽車旅館被爆料在房間內安裝針孔攝影機，外傳該旅館女業者的丈夫是已經退休的前台南地檢署陳姓檢察官。這名前檢察官表示，他過去曾是南檢檢察官，但已於2019年退休，旅館是妻子的事業，他並沒有投資，也與過去擔任檢察官沒有關聯。反倒是此案的檢舉人，有4大疑點讓旅館業者覺得可疑，希望警方調查釐清真相。

前檢察官說，汽車旅館的房間，通常在客人離開後，清掃人員與主管都會進行清潔，並檢查有無被裝設針孔攝影機；平日也對房間偵測，但從未發現該房間有安裝針孔的前例。

他還指出，據了解，檢舉人有4大疑點，第1個疑點是：對方向旅館櫃檯自稱發現針孔攝影機後，還以手機錄下他們發現、拆下針孔再裝回去的過程，全程似乎相當熟練地；第2個疑點是：這批房客有3組，共租了3間房間，還一起外出大約40分鐘後，才回旅館告訴櫃檯人員發現房間有針孔攝影機，並出示他們的蒐證錄影佐證。按理說，如果客人第一時間發現房間有針孔，應該會馬上向櫃檯反應，怎會外出40分鐘回來再告訴櫃檯？

第3個疑點是：檢舉人還在房間內對旅館主管說，因針孔這事影響他的名譽，要求旅館賠償50萬元；但主管認為，針孔不是旅館安裝的，沒有理由賠錢，於是決定報警，交由警方調查、公允處理。

至於第4個疑點則是：檢舉人要離去時，還留下1支電話號碼，並對旅館人員說，「要就今天打給我，不然之後就不必打了」，讓人覺得很奇怪。

前檢察官認為，一般正常投宿的客人，如果真的發現被裝針孔，其反應、做法應該都不會這樣，希望警方深入調查。