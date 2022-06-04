本土疫情持續延燒，屏東4日新增確診2737例，縣府有鑑於確診數與日增加，呼籲確診民眾多採取居家照護方式隔離，全屏所有加強型防疫旅館228間房要留給65歲以上無法自理的確診獨老，懷孕36周內的確診孕婦，以及3至12個月高燒超過39度確診者。

縣府指出，加強型防疫旅館有醫療團隊進駐，深獲民眾信賴，但屏東所有加強型防疫旅館的房間數加起來僅228間，因此要以中央流行疫情指揮中心規範收容的對象為主，也就是65歲以上無法自理的確診獨老，懷孕36周內的確診孕婦，以及3至12個月高燒超過39度確診者。

縣府表示，為讓醫療資源分流有效運用，衛生局建議民眾盡量採取居家照護方式隔離，居家環境原則雖為1人1室，但同為確診者可多人1室，若需與家人共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒，落實各項隔離措施即可。

此外，衛生局也盤整縣內負壓病房、專責病房數量，負壓隔離病房現有30床，空床13床，專責病房總床數302床，空床97床。衛生局表示，將加強督導各醫院，住院個案依下轉原則辦理，以提高專責病房周轉率及空床數，如有下轉困難情形，衛生局會協助溝通，若遇重症病患無法收治，可透過區域緊急醫療應變中心（REMOC）協助跨區轉高雄收治。

衛生局指出，屏東縣依照中央確診個案分流原則辦理，目前採居家照護者97.34％、加強型防疫旅館0.84％、集中檢疫所0.21％，住院則占1.61％。

據衛生局統計，6月4日公告確診2737人中2279人快篩陽判確診，占確診量的83.3％，其中醫院研判1025例占45.0％，基層診所研判1254例佔55.0％。截至4日，屏東縣居家隔離現管人數4297人，今日解隔2079人；居家照護累計41906人，解除33340人，現管8566人。