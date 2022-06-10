苗栗縣10日新增確診1509人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府自6月18日起替65歲以上長者開打第4劑。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府自6月18日起替65歲以上長者開打第4劑。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府自6月18日起替65歲以上長者開打第4劑。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣10日新增本土確診1509例。截至9日止，全縣6至11歲接種莫德納第1劑者7237人，5至11歲接種BNT的兒童1萬5682人。3個月內5至11歲確診的有3683人，都是未能施打疫苗者，5至11歲應施打的戶籍兒童3萬3348人，符合施打未接種疫苗的兒童仍有6747人，請家長逕洽各新冠疫苗合約院所預約後攜童施打。

衛生局統計，全縣至9日止，居隔人數9003人，平均每位確診者居家隔離人數1.8人，累積本土案例4萬7846人，人口占比確診率達8.936％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，單日確診人數仍在高原期，防疫不鬆懈。

苗栗縣高中、國中、國小及公立幼兒園將6月13日起恢復實體課程，國三維持得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天，徐耀昌要求上課前各校會再次進行校園環境清消，返校後加強關心學生身體狀況。為提高幼童疫苗施打率，入校施打國小莫德納及BNT疫苗作業將於10日完成。

至本月18日，縣內將有2萬2373名65歲以上長者符合第四劑疫苗施打資格，衛生局呼籲長者只要接種第3劑滿150天後，可儘快接種第4劑以保護自己和家人。但依據疾管署規定，建議染疫康復者於發病日或確診日起至少間隔三個月後，再施打新冠肺炎疫苗。

徐耀昌已責成衛生局結合醫院資源，將於6月18日起利用周6假日時段，在7大鄉鎮市同步開設大型疫苗接種站，為服務鄉親也在每場次的最後1小時開放一般民眾前往施打。

為避免群聚及久候，將由當地衛生所規劃村里別時段後公告於衛生所網站及FB，建議鄉親依時段前往。縣府團隊除開設疫苗接種站外也透過醫院、診所提供施打服務，協助長者儘快接種、儘早獲得保護力。相關疫苗資訊可上苗栗縣政府衛生局網站查詢。