住旅館退房時，如果備品還剩下一堆，到底哪個最該拿？一名女網友表示，自己常常出差，每次住旅館最困擾她的就是，到底要不要把備品帶走，這個議題引起熱烈討論，不少人都覺得不拿白不拿，有從事過房務工作的網友透露背後真相，表示要拿就全部拿走，尤其有一種備品最該帶走。

一名女網友在網路論壇《Dcard》表示，因為常常出差，所以台灣各地的旅館幾乎都去過，有住過很好的，也有住過不太好的，但每次住旅館最困擾她的是，到底要不要把備品帶走。

原PO指出，一開始她很喜歡把洗髮、沐浴、潤髮跟乳液分成四罐給的旅館，因為退房時可以順便帶走，感覺很賺，但拿到後來，家裡累積了超級多這種小罐的備品，通常最不會用到的就是乳液。

原PO說，雖然每次都想拿，但拿了也不會用，她好奇如果不拿的話，旅館在整理房間的時候，是不是也會把備品丟掉？感覺這樣也是很浪費，因此想問大家，住旅館時會把備品帶回家嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「會啊，特別是那種五星級飯店的，拿回家用真的過癮」、「拿啊，我錢都付了」、「看東西，會用到的才拿走」、「好的才拿」、「牙刷梳子必拿」；也有人說「會用的拿，不會用的留下」、「拿難用、廉價、不需要的東西回家幹嘛？浪費我的行李空間」。

還有自稱做過房務工作的網友說「要拿就全部拿走，這樣補備品最快」，他表示，基於衛生問題，沒有拿的通常也是會被丟掉，因為怕有客人動手腳，尤其是像牙刷、牙膏…等這種一次性的備品都會丟掉，所以建議房客帶走更好，也方便工作人員補貨。