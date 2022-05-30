這兩天氣溫上升，許多人已經忍不住開冷氣，面對端午連假即將到來，高溫上看34度，民眾擔心電費再飆高，有網友好奇，短暫出門1~2小時，把冷氣關掉是否比較省電？根據台電粉專解答，開開關關以及快速把溫度調低反而更耗電。

一名網友昨(29)日在《PTT》表示，冷氣每天都開16度，基本上24小時開著，從來沒關過，但有時候只是出門1~2小時跑個步或買東西而已，不知道像這種短時間出門，應該關冷氣還是一直開著比較省電？

貼文引起烈討論，不少網友回應「24h開著」、「再啟動太傷」、「不用關」；不過也有網友說「幹嘛不關」、「沒差多少」、「都別開比較省」、「26就夠冷了還16」，還有人笑稱「看你月薪啊」、「是要省三小，台灣不缺電啦」。

根據《台電電力粉絲團》說明，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量是1.3度，因此如果只是暫時離開，可以改成送風模式或調高溫度，不用關掉電源，否則開開關關反而更耗電。

此外，有些人一開冷氣，為了快點涼，會馬上把冷氣的設定溫度調很低，台電電力粉絲團表示，其實這樣做會很耗電，因為冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度會高功率運轉，這時是最耗電的時候，如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長又耗電。

若想要加速降溫，同時又兼顧省電，建議開電風扇或循環扇，將冷氣風量設為自動模式，不但有助於室內空氣對流，也可提高冷房效果。