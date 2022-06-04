有民眾今（4）日早上到高雄大遠百威秀影城觀片時，天花板突然坍塌，觀眾看得正精彩，還誤以為是特效。（周忠信提供）

立委林岱樺辦公室主任周忠信表示，今天帶老婆到高雄大遠百威秀影城看9點33分的《捍衛戰士：獨行俠》。（周忠信提供）

阿湯哥主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》近來口碑如潮，不過高雄有民眾今（4）日早上到高雄大遠百威秀影城觀片時，天花板突然坍塌，觀眾看得正精彩，還誤以為是特效，但緊鄰「事故現場」的民眾則是嚇出一身冷汗。對此，威秀回應，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，6月4日整日場次取消放映。

立委林岱樺辦公室主任周忠信表示，今天帶老婆到高雄大遠百威秀影城看9點30分的《捍衛戰士：獨行俠》，自己坐在J排，整廳幾乎座無虛席，只剩前排座位，未料約10點40分左右，突然砰的一聲，天花板掉落，所幸是掉在第一排，沒有人坐。

不過，當時電影演得正精彩，有觀眾誤以為是特效，也有人見狀嚇得尖叫，民眾趕緊通報工作人員協助，緊急疏散觀眾。事後電影暫停播映，影城除退票外，每人再賠償2張電影券。

周忠信說，天花板的大洞大概有3、4米，「人生第一遭，看電影看到一半天塌下來了，還好塌在第一排沒人座，一切平安就是福！」。

威秀表示，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，2022年6月4日整日場次取消放映。若民眾已預訂今天第三廳IMAX場次，可申請退票。